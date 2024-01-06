الامارات | جامعة الإمارات تطلق مشاريع بحثية خضراء لتعزيز الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت جامعة الإمارات مبادرة «المشاريع البحثية الخضراء» الهادفة إلى تمويل ودعم المشاريع البحثية التي تركز على الاستدامة والتغير المناخي.

وقال النائب المشارك للبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أحمد مراد، إن البحث العلمي يلعب دوراً حيوياً ومهماً في تحديد وفهم تأثيرات التغير المناخي، وإيجاد حلول مستدامة، لافتاً إلى أن الجامعة تدعم الباحثين وتشجعهم على إحداث تأثير إيجابي يعزز استدامة مجتمعنا والعالم بأسره.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام جامعة الإمارات بالإسهام الفعال في حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، مضيفاً أن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للجهود العالمية في رفع مستوى الوعي بأهمية الاستدامة، وتعزيز البحث العلمي في المجالات التي تؤثر إيجاباً في البيئة وتحقق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد مراد إلى أن تمويل مثل هذه المشاريع سيتيح للباحثين الفرصة للقيام بمشاريع تسهم في التنمية المستدامة، ومكافحة التغير المناخي في دولة الإمارات والعالم.

وقال إن الجامعة ستواصل تعزيز ريادتها في البحث العلمي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية والعالمية لإيجاد حلول مبتكرة لتغير المناخ.

وقامت جامعة الإمارات بتمويل 20 مشروعاً بحثياً ستبدأ في يناير 2024، وتتناول هذه المشاريع الاستدامة والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتشمل موضوعات تتعلق بتقنيات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية، والزراعة المستدامة.