وفد الهلال الأحمر الإماراتي يطلع على أوضاع أيتام الهيئة في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ عدد الأيتام الذين تكفلهم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في 20 محافظة بجمهورية مصر العربية، 8 آلاف و365 يتيما، وبلغت قيمة برامج كفالة الأيتام في مصر منذ تأسيسه وحتى الآن 219 مليونا و33 ألفا و309 دراهم.

وقام وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤخرا بزيارة عمل لجمهورية مصر العربية، اطلع خلالها على الأوضاع الإنسانية للأيتام الذين تكفلهم الهيئة هناك، ومتابعة ظروفهم الإنسانية الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وجاءت هذه الزيارة تأكيدا على حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تعزيز التواصل المستمر مع الأيتام خارج الدولة، وتفقد أوضاعهم الإنسانية على الدوام، والوقوف على احتياجاتهم الضرورية في المجالات كافة، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع بعض الشركاء الإنسانيين والجمعيات المحلية في مصر لتوسيع مظلة برامج كفالات الأيتام هناك، وتوفير رعاية أكبر لهم ولحاضناتهم.

وتعمل إدارة الكفالات وشؤون الأيتام في الهلال الأحمر الإماراتي على تنفيذ توجيهات الإدارة العليا بالهيئة بضرورة متابعة الأنشطة والبرامج التوعوية والثقافية والمهنية للأيتام وحاضناتهم وتقديم الخدمات الضرورية لهم بدرجة عالية من التميز وتوفير المتطلبات الحياتية الأساسية لهم.

كما تسعى الهيئة دائماً لتوسيع مظلة مشروع كفالة الأيتام، من خلال دعم ومساندة المحسنين والكفلاء الذين يساهمون بدور كبير في تعزيز برنامج الكفالات، وهم دائماً خلف هذا العمل النبيل مستثمرين دنياهم لآخرتهم، وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وستظل جسرا للتواصل الإنساني بين الأيتام وكفلائهم.

يذكر أن الأيتام الذين تكفلهم الهيئة يتواجدون في محافظات الغربية والدقهلية، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وكفر الشيخ، والشرقية، والإسماعيلية، والقاهرة، والقليوبية، والجيزة، والمنوفية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، ومحافظة شمال سيناء.