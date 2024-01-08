الامارات | في إطار زيارته الرسمية إلى أذربيجان.. رئيس الدولة يحضر مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس إلهام علييف تكريماً لسموه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم - مأدبة العشاء التي أقامها فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان تكريماً لسموه والوفد المرافق .. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى أذربيجان.

كما حضر المأدبة الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في أذربيجان.

