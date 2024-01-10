صناع محتوى: القمة تعكس استراتيجية الإمارات في نشر الإبداع

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

أكد عدد من صناع المحتوى في قمة المليار متابع، مدى أهمية وقوة تأثير المحتوى الهادف في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى دور دولة الإمارات في تهيئة المناخ لنمو صناعة المحتوى عبر البرامج والمبادرات التي تهتم بتنمية القدرات الذاتية للموارد البشرية ودعمها وتوفير الفرص لتأهيلها.

وقال سعيد الظريف الشامسي، صانع محتوى إماراتي، إن هناك أطراً في مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة المحتوى الهادف، تشمل الامتثال للأخلاقيات، وضمان دقة المعلومات، وتعزيز التواصل البناء، كما يجب على المحتوى أن يكون مفيداً وتثقيفياً، مع مراعاة الاحترام والشفافية في التواصل، وتجنب الانحياز والترويج للمعلومات الزائفة.

وأضاف: يركز صناع المحتوى في دولة الإمارات على الجانب الإيجابي ضمن أهدافهم الرئيسة، هذا يأتي من فهمهم لأهمية نشر رسائل تحفيزية وملهمة، خاصة في عالم مملوء بالتحديات والضغوط، وتأتي بتوجيه تركيزهم نحو الإيجابية، حيث يمكن لصناع المحتوى تحفيز الناس، ونقل الأفكار المفيدة، وخلق تأثير إيجابي على مجتمعهم الرقمي، وهذا يمكن أن يشمل المحتوى التحفيزي، والقصص الناجحة، بالإضافة إلى التحديات الإيجابية، والنصائح البناءة التي تعزز التفاؤل والنمو الشخصي.

زيادة الوعي

قال محمد المريسي: صانعة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت بشكل كبير في نجاح مختلف الجوانب كالشركات والابتكارات الاقتصادية، مبيناً أنه من خلال استخدام هذه المنصات للتسويق وتوجيه العروض وبناء العلاقات مع العملاء، حظيت الشركات بفرصة للتواصل المباشر مع جمهورها، وتعزيز محتواها بشكل فعال، مما أدى إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتعزيز المبيعات.

وأكد مدى أهمية ودور أكاديمية الإعلام الجديد والتي نجحت في المساهمة بإثراء الإعلام الجديد في المنطقة، عبر برامج ومبادرات تحفز على الابتكار، وتوفر بيئة مواتية لازدهار أعمال هذا القطاع الحيوي، من خلال مناهج مكثفة ومدروسة بدقة تستقطب المواهب العربية، وتمنحهم منصة إعلامية أكاديمية تسهم في إيصال صوتهم لأكبر عدد من المتابعين حول العالم.

بيئة مثالية

قال حمد الفلاسي، صانع محتوى إماراتي، إن دولة الإمارات احتلت مركزاً تنافسياً لتوفير بيئة مثالية وداعمة للصناعات الإبداعية وصناعة المحتوى الرقمي، كما أصبحت وجهة رواده من الشركات والمؤثرين والعاملين في المجال.

وأضاف أن قمة المليار متابع استقطبت أبرز صناع المحتوى في العالم وممثلي كبريات شركات مواقع التواصل الاجتماعي في منصة واحدة، تعكس استراتيجية دولة الإمارات في أن تكون حاضنة لمبدعي العالم، وأول النماذج في المنطقة التي ترسي قواعد قطاع اقتصادي حديث ضمن منظومة ومحركات اقتصادها.

الرؤى المبتكرة

وأوضح محمد الشاطري، صانع محتوى، أن دولة الإمارات وفرت بيئة خصبة للمؤثرين، كما وضعت أطراً لصناعة المحتوى وترويجه، مبيناً أن قمة المليار متابع تشكل تجمعاً عالمياً لأصحاب الرؤى المبتكرة وصنّاع المحتوى الرقمي والمبدعين، والمتابعين من هواة ومحترفين، للتعرف على رؤى ومهارات الأشخاص من مشاهير صناعة المحتوى والخبراء والرؤساء التنفيذيين الذين جذبوا ملايين المتابعين من جميع أنحاء العالم.