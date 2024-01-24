الامارات | «تنفيذي الشارقة» يعتمد 50 مستفيداً من سداد القروض السكنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي خلال اجتماعه برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الدفعة الأولى لعام 2024 للمعفيين من سداد القروض السكنية، التي تضمنت 50 مستفيداً من مختلف مدن ومناطق الإمارة، بمبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليوناً و195 ألف درهم.

كما اعتمد المجلس، خلال اجتماعه في مكتب سموّ الحاكم، بحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الهوية الجديدة لإمارة الشارقة التي سيتم إطلاقها خلال الحفل الذي سيقام الأحد المقبل، وستعكس الهوية الجديدة في مكوناتها البصرية والفنية والثقافية تاريخ إمارة الشارقة، وتعبر عن إرثها الثقافي، وتميزها الفني وترابطها الاجتماعي، وستلعب دوراً كبيراً في تعزيز نمو قطاعات الإمارة المختلفة.

وناقش المجلس عدداً من موضوعات العمل الحكومي في الشارقة، واطلع على سير العمل في الدوائر والهيئات، واتخذ عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن، وتوفير الحياة الكريمة للقاطنين على أرض الشارقة.

كما ناقش مشروع قرار بشأن اللائحة التنظيمية لعمل مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، موجهاً بتضمينه عدداً من الملاحظات والبنود القانونية التي تدعم أعمال المجالس.