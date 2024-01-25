تحت رعاية هزاع بن زايد وبحضور سلطان بن طحنون.. عروض جوية في «يومكس» و«سيمتكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، شهد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، فعاليات العروض الجوية بمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024، في منطقة تلال سويحان بمدينة العين.

وكان في استقبال معاليه، خلال حضوره الفعاليات، اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، واللواء الركن سعيد علي آل علي قائد الطيران المشترك، والعميد ناصر أحمد العبيدلي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024، وعدد من كبار الضباط في وزارة الدفاع.

وتواصلت فعاليات المعرضين اللذين تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع والشريك الاستراتيجي مجموعة إيدج، لليوم الثاني على التوالي، وسط مشاركة محلية وعالمية واسعة من الشركات المتخصصة في قطاع الأنظمة غير المأهولة والتدريب والمحاكاة من 35 دولة حول العالم، وحضور رفيع المستوى لصناع القرار والمسؤولين والمتخصصين في الصناعات الدفاعية والعسكرية والمدنية والتجارية. وفي مبادرة هي الأولى في تاريخ المعرضين، قدمت العروض الحية في المنصة الكبرى لـ«أدنيك» والقناة المائية التابعة لها، وفي منطقة تلال سويحان التي شهدت العروض الحية للأنظمة الجوية.

وقدمت الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الأنظمة غير المأهولة، عروضاً برية وبحرية وجوية مبهرة، جسدت أحدث ابتكارات وتقنيات هذه الأنظمة من خلال محاكاة مجموعة متنوعة من السيناريوهات للطائرات من دون طيار، والتطبيقات المستقلة، والروبوتات، والأنظمة متعددة الاستخدامات في المجالات الدفاعية، والمدنية، والتجارية، والطبية، ما عكس إمكانات مجموعة أدنيك، وبنيتها التحتية المتطور، كمركز عالمي لاستضافة أكبر الفعاليات والمعارض الدولية. وأظهر معرضا «يومكس» و«سيمتكس»، من خلال التركيز على التطبيقات الدفاعية والبيئية والمدنية والإنسانية، الإمكانات المتطورة للأنظمة غير المأهولة.

واستعرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من جانبها روبوت مايجرس «Maigres» متعدد الاستخدامات، المصمم للتعامل مع الحرائق وعمليات الإنعاش وحالات الطوارئ في القطاعات المحلية أو الصناعية، وذلك للحد من المخاطر البشرية أثناء التعامل مع المواقف الخطرة، وحماية موظفي الطوارئ.

وأتاحت القناة المائية التابعة لمجموعة أدنيك، التي شهدت العروض البحرية، للقوارب والمركبات غير المأهولة المستخدمة تحت سطح الماء، للأغراض العلمية والمدنية والدفاعية، للزوار والمشاركين، إمكانية التعرف على أحدث التطبيقات المستخدمة في هذا المجال، وقدراتها المتنوعة في التعامل مع السيناريوهات البحرية المختلفة، حيث قدمت شركة «أطلس إلكترونيك» عرضاً لمركبة «سيي فوكس» التي تستخدم في تنفيذ تقارير الأضرار تحت سطح الماء، وعمليات الاستطلاع ومراقبة الحدود البحرية، ومهام مراقبة الموانئ.

وشهدت العروض الجوية التي أقيمت في تلال سويحان مشاركة 6 شركات وطنية وعالمية أبرزها، مجموعة إيدج، الشريك الاستراتيجي لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» والتي قدمت العديد من العروض الجوية، وشركة فوليريس، المتخصصة في تصنيع الطائرات من دون طيار من سنغافورة التي سيرت طائرة ماتريسي 80 في لاين، في رحلة إقلاع وهبوط مستقلة. واستعرضت الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» أحدث ابتكاراتها في مواقع العروض الحية الثلاثة التابعة للحدث؛ بهدف تسليط الضوء على قدرات تكنولوجيا الأنظمة غير المأهولة في مختلف المجالات.

وتعكس مبادرة العروض الحية الجديدة ضمن معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مكانتهما مركزاً عالمياً لأحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع الأنظمة غير المأهولة، ودوره البارز في تعزيز آفاق التعاون المشترك في هذه الصناعة الحيوية الهامة.