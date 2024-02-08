الامارات | ضمن عملية الفارس الشهم 3.. إبحار مستشفى إماراتي عائم لخدمة سكان غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إبحار مستشفى عائم متكامل متجة إلى قبالة سواحل مدينة العريش المصرية لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

ويضم المستشفى العائم الذي ابحر من ميناء خليفة ويقام بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي ومجموعة موانيء أبوظبي.. طاقما طبيا وإداريا مكونا من 100 من مختلف التخصصات تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ اضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة.

وتبلغ سعة أسرة المستشفى 100 سرير وغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية ومستودعات طبية إضافة إلى طائرة إخلاء وزورق إخلاء طبي وسيارات إسعاف مجهزة بأحداث الأجهزة الطبية.

ويعد هذا المستشفى العائم خطوة إضافية تستكمل دور المستشفى الميداني الإماراتي الذي تم تدشينه في 3 ديسمبر 2023 والذي تبلغ سعته 200 سرير ويضم كادرا طبيا مكونا من 64 متطوعا من 17 جنسية منهم 48 من الرجال و16 من النساء ،كما أجرى المستشفى الميداني الإماراتي أكثر من 555 عملية جراحية كبرى ودقيقة، وتعامل خلال الأشهر الماضية مع أكثر من 4038 حالة استدعت تدخلا طبيا من قبل فريق المستشفى للتعامل معها وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بدءا من الإسعافات الأولية مرورا بإجراء الجراحات الضرورية لانقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية وانتهاء بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات فضلا عن الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية الأخرى.