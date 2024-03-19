الامارات | 5 مخالفات أثناء الامتحانات تتطلب إجراءات تأديبية للطلبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خمس مخالفات يعد ارتكابها من قبل الطالب قبل أو أثناء أو بعد الاختبار سواء داخل أو خارج قاعات ومراكز الاختبار؛ إخلالاً بنظام الاختبارات، أبرزها: إثارة الفوضى في قاعة الاختبار وخارجها، وإتلاف الورقة الامتحانية بطريقة متعمدة، والغش أو مساعدة الآخرين أثناء الامتحانات بأي شكل من الأشكال، وتسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها بأي شكل من الأشكال، وانتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو خلال الامتحانات، أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.

وأوضحت المؤسسة أن الإجراءات التأديبية تطبق على الطالب إذا أخل بنظام الاختبار بأي وسيلة وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام التي تتضمن حسم 12 درجة من السلوك، ورصد درجة «صفر» في المادة الدراسية في حال الغش أو مشاركة الآخرين على الغش أو إتلاف الورقة الامتحانية عمداً مع حرمانه من دخول امتحان الإعادة. وفي حال تكرار المخالفة يتم استدعاء فوري لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار، وإحالة الطالب لبرنامج «تقويم السلوك» بالتعاون مع جهات تقويم السلوك وفق الحالة.

واعتمدت المؤسسة في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات عدداً من الموجهات والضوابط التي ينبغي الالتزام بها من قبل الطلبة والكوادر التي تتابع العملية الامتحانية، لتفادي الإخلال بنظام الاختبارات.

وشددت المؤسسة على ضرورة التزام الطلبة بالإرشادات السلوكية وقواعد النزاهة والأخلاقيات قبل وأثناء وبعد الاختبار، وعلى المعلمين والمراقبين تجنب مناقشة المواد الامتحانية مع الطلاب حال دخول قاعة الاختبار وأثناء الاختبار، فضلاً عن الامتناع عن الإشارة أو الإيماء أو التحدث مع الطلبة الآخرين أثناء الاختبار.

وأكدت المؤسسة ضرورة الامتناع عن خرق الإرشادات الخاصة بإدخال الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار، وعدم تبادل أسئلة الاختبار (جزء أو كل) بوسائل التواصل الاجتماعي لأي هدفٍ كان، والامتناع عن الغش بأي أساليب تمكن الطلبة من تبادل معلومات أو إجابات مع زملائهم في القاعة الاختبارية.

ومنعت المؤسسة إحضار أية مواد أو مصادر مثل المطبوعات من كتب أو أوراق عمل أو محتويات رقمية وغيرها دون المصرح بها من قبل اللجان المشرفة على الاختبارات، وإدخالها معهم في قاعات الاختبار، فضلاً عن الامتناع عن أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على زملائهم أو أحد العاملين في اللجان الامتحانية قبل أو أثناء أو بعد الاختبار.

من جهة أخرى، أدى طلبة الثاني عشر في جميع المسارات (العام والمتقدم والنخبة) في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري في مادة الفيزياء، إذ جاءت الأسئلة الامتحانية متنوعة ومباشرة.

واشتكى طلبة صعوبة بعض الأسئلة التي تتطلب مهارات خاصة عند التعاطي معها. ومن المقرر أن يؤدي الطلبة الامتحان في مادة اللغة العربية اليوم الثلاثاء 19 الجاري.

وأكدوا أن الأسئلة جاءت من صميم المنهج المعتمد في الفصل الدراسي الثاني، وتنوعت بين السهل والصعب وغير المتوقع الذي يحتاج إلى تفكير ومهارات، ولكن بشكل عام كانت مباشرة في معظم المحتوى الامتحاني، وتتماشى في مضمونها مع مستويات المتعلمين والفروق الفردية التي تختلف من طالب لآخر.

وفي ما يخص وقت الامتحان، أفادوا بأن الامتحان الإلكتروني لا يتطلب وقتاً إضافياً للإجابة عن الأسئلة والمراجعة، ولكن الامتحان الورقي كان يحتاج المزيد من الوقت، موضحين أن امتحان الفيزياء لا يخلو من الأسئلة غير المباشرة، وتحتاج إلى تركيز شديد لتحديد الإجابة الصحيحة، وهذا الأمر بات معتاداً عليه لدى الطلبة.

• حسم 12 درجة من السلوك ودرجة «صفر» في المادة الدراسية.. عقوبة المخالفين.