رجل الأعمال أحمد علي رياض مالك يتبرع بمليون درهم لحملة "وقف الأم"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن رجل الأعمال الباكستاني أحمد علي رياض مالك، عن مساهمته بمبلغ مليون درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

تجسد حملة "وقف الأم" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وتم تدشينها بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، نهج الإمارات الإنساني وحرصها على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقال رجل الأعمال الباكستاني أحمد علي رياض مالك: "فخور بالمشاركة في حملة (وقف الأم) التي تمثل رسالة تضامن ومحبة من مجتمع دولة الإمارات إلى العالم، ونرجو من الله أن يساعد هذا التبرع في ترجمة الأهداف الطموحة للمبادرة التي تسعى إلى تمكين أبناء المجتمعات الأقل حظاً من العلوم والمعارف وتوفير أفضل الخيارات التعليمية لهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير واقعهم".

وأضاف: "ممتنون لمؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) التي أتاحت لنا فرصة تكريم عطاءات أمهاتنا خلال الحملة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك الذي يرسخ قيم التضامن والتآزر، والمساهمة في فتح نافذة تساعد على ضمان مستقبل أفضل للأجيال الجديدة".

تمثل حملة "وقف الأم" تطوراً نوعياً يستكمل النجاحات التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك، ويراعي أولويات المجتمعات في هذه المرحلة، وحاجاتها الماسة لمشاركة كافة شرائحها في عملية التنمية الشاملة، وتسهم في تمكين أفراد الفئات الأقل حظاً من أجل صالح مجتمعاتهم.

وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين، والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.ويذهب ريع الوقف لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم ومنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

ويستهدف الوقف مساعدة كل إنسان محتاج للمعرفة والعلم والمهارات في المجتمعات الأقل حظاً لتمكينهم بالمهارات والمعرفة بما يساهم لتحقيق حياة كريمة لهم.