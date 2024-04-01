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الامارات | متى يجب التوقُّفُ عن الطعام في السحور؟.."الإمارات للإفتاء" يُجيب

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أشرف جمال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجوز للصائم الأكلُ والشربُ في ليالي رمضان حتى يطلعَ الفجرُ، ويُعرَفُ طلوعُ الفجر بدخول وقت أذان الصبح، أو بسماع بداية الأذان، ومما يدل على ذلك قولُ الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ ‌مِنَ ‌ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187].

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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