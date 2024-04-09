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الامارات | رئيس الدولة يتبادل هاتفياً تهاني عيد الفطر مع سلطان عمان وملك البحرين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اتصالين هاتفيين، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب القادة عن أطيب الأمنيات للجميع بموفور الصحة والسعادة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الأمن والسلام والازدهار الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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