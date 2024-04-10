الامارات | دراسة جديدة تحذّر من تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» العدد الـ18 من سلسلة اتجاهات استراتيجية باللغة الإنجليزية بعنوان: «الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي»، محذراً من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي، يجعل من إدارة التغيير في المجتمعات البشرية أكثر تعقيداً.

وجاء في الدراسة الجديدة، التي أعدها رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أن القوانين واللوائح والسياسات التي يتم وضعها تواجه صعوبة في مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ما يفرض تحدياً على المؤسسات المختلفة، لمواجهة الواقع الجديد.

وأكدت الدراسة، أن الاعتماد المتزايد على الإنترنت في مجالات الحياة كافة، سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية، يزيد من المخاطر الأمنية المحتملة، لاسيما مع اعتماد البنى التحتية الحساسة على الإنترنت، مثل أنظمة المراقبة والأمن ومحطات الطاقة والمواصلات الذاتية.

وحذّرت الدراسة من أن البنية التحتية للإنترنت، التي تدير هذه التفاعلات الذكية، ليست خالية من نقاط الضعف والتهديدات الأمنية. وأشارت إلى أن النظام القائم على «السيليكون» والنظام الثنائي المستخدم في أجهزة الكمبيوتر والبرامج، والذي أثبت نجاحه الكبير على مدى العقود الخمسة الماضية، قد لا يكون قادراً على مواجهة التحديات المستقبلية، ما يستدعي إعادة التفكير في آلية عمل هذا النظام، لضمان حياة مستقرة وآمنة.

وشددت الدراسة على أن نظاماً أمنياً قائماً على افتراض عدم وجود نقاط ضعف لن يكون كافياً لحماية المجتمعات البشرية التي تستفيد من إنجازات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء و«الروبوتات» والسيارات ذاتية القيادة.

وأضافت أنه في حال اختراق هذه الأنظمة، ستكون الخسائر كارثية، وقد تعود بنا إلى ما قبل العصور الحديثة، حيث تتحول الحياة الرغيدة التي توفرها التكنولوجيا الذكية إلى كومة من الأجهزة الإلكترونية وأكوام من البشر في لحظات.