الامارات | "صلّوا في بيوتكم".. "الشؤون الإسلامية" تصدر تعميماً بشأن الصلاة في المساجد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة تعميماً على جميع المؤذنين بالنداء بعد كل أذان: "صلّوا في بيوتكم"، في المناطق المتأثرة بالأحوال الجوية في يومي الثلاثاء والأربعاء، نظراً للظروف الجوية الحالية

وصرح رئيس الهيئة، الدكتور عمر حبتور الدرعي بأن هذا التعميم يأتي بالتزامن مع إعلان الموارد البشرية الاتحادية بتفعيل نظام العمل والدراسة عن بعد نظراً للحالة الجوية. داعياً جمهور المصلين ورواد المساجد إلى أخذ الحيطة والحذر والبقاء في بيوتهم عند شدة الأمطار.

ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تخفيف حركة السيارات في الطرقات منعاً للاختناقات.

وتقدم رئيس الشؤون الإسلامية بالتحية والتقدير إلى رجالات الدولة والشرطة والبلديات والدفاع المدني والداخلية والمتطوعين على الجهود الاستثنائية.