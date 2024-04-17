"طرق دبي" توضح محطات مترو دبي العاملة على الخطين الأخضر والأحمر

ابوظبي - سيف اليزيد - أوضحت هيئة الطرق والمواصلات بأن مترو دبي يعمل حالياً على الخط الأخضر في المحطات التالية: من محطة اتصالات من e& إلى محطة أبو هيل ومن محطة الخور إلى محطة الراس.

وأكدت طرق دبي أنه تم توفير خدمة الحافلات للمحطات المتأثرة.

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وأكدت طرق دبي بأن مترو دبي يعمل حالياً على الخط الأحمر في المحطات التالية: من محطة سنتربوينت إلى محطة جي جي كو، ومن محطة برجمان إلى محطة المركز التجاري العالمي ومن محطة جبل علي إلى محطة إكسبو 2020، علماً بأنه تم توفير خدمة الحافلات للمحطات المتأثرة.



وأكدت طرق دبي لمستخدمي ترام دبي، أن ترام دبي يعمل بصورة طبيعية وفق جدول الرحلات المعتاد.