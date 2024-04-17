«الوطني للأرصاد»: انتهاء الحالة الجوية اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

واصلت الأمطار مختلفة الغزارة هطولها على مناطق متفرقة من الدولة، مع بزوغ فجر اليوم، حيث تكونت سحب ركامية تصاحبها أمطار ورياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 45 كم في الساعة، والبحر مضطرب الموج، ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في العمق في الخليج العربي، ناتج عن امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي في طبقات الجو العليا.

وشهدت الدولة، خلال اليومين الماضيين، هطول أمطار غير مسبوقة نتيجة حالة جوية بدأت الأحد الماضي، ويتوقع انتهاؤها اليوم، حسبما أفاد تقرير المركز بأنه من بعد ظهر الأربعاء تستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، وتقل السحب تدريجياً ليلاً. ودعا المركز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر في أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد يسود اليوم طقس غائم جزئياً بوجه عام إلى غائم، مع سقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، ورطب ليلا وصباح غد الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى متوسطة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر متوسط الموج إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

فيما يتوقع أن يسود غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، خاصة شمالاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى متوسطة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على حتا بدبي، ومصفوت بعجمان، وجبل جيس برأس الخيمة، وعلى أم القيوين، وأمطار متوسطة على كلباء بالشارقة، وعلى فلج المعلا بأم القيوين، وعلى أم الغاف برأس الخيمة، وبلغت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.