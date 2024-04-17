"الوطني الاتحادي" يناقش توصيات الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج

ابوظبي - سيف اليزيد - ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، الذي ناقشه المجلس في جلسته السادسة المنعقدة بتاريخ 6 مارس الماضي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثلي وزارة تنمية المجتمع.