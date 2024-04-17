الامارات | تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في دبي ليومي الخميس والجمعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة دبي تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في الإمارة ليومي الخميس والجمعة الموافق 18 و19 أبريل 2024، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.