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الامارات | تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في دبي ليومي الخميس والجمعة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في دبي ليومي الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حكومة دبي تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في الإمارة ليومي الخميس والجمعة الموافق 18 و19 أبريل 2024، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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