الامارات | تفاعل كبير مع عملية إنقاذ قطة من المياه بواسطة شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت القيادة العامة لشرطة دبي جهودها لخدمة مستخدمي الطرقات، ونقل المركبات العالقة في تجمعات المياه، فيما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي فيديو بثه المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على منصة X لعملية إنقاذ قطة عالقة على باب سيارة تعطلت في المياه، من قبل أحد أفراد شرطة دبي تحت عنوان "الراحمون يرحمهم الله".

واستكملت الفرق التابعة لمختلف الإدارات ذات الصلة في مقدمتها الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات ممثلة في غرفة القيادة والسيطرة ومركز المرونة جهودها من خلال التواجد في الميدان منذ بداية العاصفة وتقلبات الطقس أول من أمس، وواصلت العمل على مدار الساعة دون توقف، استجابة للبلاغات التي وردت من أفراد الجمهور.

وتداول أفراد المجتمع عبر منصة إكس فيديو بثه المكتب الإعلام لحكومة دبي عبر حسابه على منصة إكس لعملية إنقاذ قطة صغيرة علقت على باب مركبة وسط تجمع كبير من المياه، لكن تدخل أحد أفراد شرطة دبي لإنقاذها مستخدماً قارب بلاستيكي، فيما انتشرت أفراد الفرق الميدانية في مختلف مناطق تجمعات المياه لتقديم المساعدة الفورية للمركبات والأشخاص العالقين حسب أولوية الحالة التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.