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الامارات | عبدالله بن زايد ووزير خارجية البوسنة والهرسك يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي علم الدين كوناكوفيتش وزير خارجية البوسنة والهرسك العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

واستعرض الطرفان أيضاً التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها التنموية، والاقتصادية، والتجارية، والمناخ.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع البوسنة والهرسك، واستثمار كافة الفرص المتاحة، لدفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في مختلف المجالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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