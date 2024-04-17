حكومة دبي تعلن تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة لها يومي الخميس والجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت حكومة دبي استمرار العمل عن بُعد لموظفي جميع الجهات التابعة لها خلال يومي الخميس والجمعة 18 و19 أبريل الجاري مع استثناء الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، من أجل تمكين فرق العمل في الجهات المختصة من الانتهاء من مهامها في مختلف المواقع بأسرع وقت ممكن، مع تكثيف جميع الجهات المعنيّة في الإمارة جهودها لمعالجة تأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين.

كما تقرَّر استمرار العمل بنظام التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في دبي خلال اليومين القادمين بهدف ضمان سلامة الجميع وتمكين المدارس من إتمام الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة والطالبات واستئناف الدراسة بالحضور المباشر مطلع الأسبوع المقبل.