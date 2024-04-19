مباشر.. رئيس الدولة يشهد حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ 11

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اليوم، حفل تكريم جائزة أبوظبي في دورتها الـ11 للاحتفاء بأصحاب الأعمال الخيّرة الذين عادت إسهاماتهم بالنفع على مجتمع دولة الإمارات في مختلف المجالات.