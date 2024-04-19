رئيس الدولة يهنئ الحاصلين على جائزة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحاصلين على جائزة أبوظبي في دورتها الحادية عشرة.

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أشكرهم على جهودهم المخلصة وتفانيهم في خدمة المجتمع».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن الحاصلين على الجائزة «جسدوا بعطائهم وإيثارهم القيم الأصيلة للإمارات ومؤسسها الشيخ زايد، طيب الله ثراه. ستظل أعمالهم الخيرة مصدر إلهام للجميع».

وكرم سموه، الجمعة، ثماني شخصيات قدمت أعمالاً قيمة لمجتمع الإمارات بجائزة أبوظبي في دورتها الحادية عشرة.