الامارات | إعفاء المخالفات المرورية المسجلة في دبي يوم 16 أبريل الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أبريل 2024

اعلنت شرطة دبي عن إعفاء المخالفات المرورية المسجلة في دبي يوم 16 أبريل الجاري.

وأعلن الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإعفاء من جميع المخالفات المرورية المسجلة على مدار يوم الثلاثاء، 16 إبريل الجاري، من منطلق مسؤولية شرطة دبي تجاه المجتمع، والحفاظ على سلامة أفراده في ظل الظروف الاستثنائية التي خلفتها تداعيات الحالة الجوية التي شهدتها الدولة.