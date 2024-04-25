نهيان بن مبارك يتفقد منصات «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أهمية التطوير المستدام والممنهج للكفاءات الوطنية الشابة باعتبارها الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والمورد الوطني الأهم الذي تضعه القيادة الرشيدة في الدولة في صدارة الأولويات والاهتمامات.

جاء ذلك، خلال زيارة معاليه أمس، فعاليات الدورة الـ15 للمسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تفقد معاليه منصات عديدة اطّلع من خلالها على تجارب الشباب الإماراتيين المشاركين في مهارات صيانة السيارات، والرعاية الصحية والاجتماعية، والنحت بمؤازرة الحاسب الآلي، والروبوتات المتحركة، وغيرها من المهارات.

وقال معاليه: «تحرص قيادتنا على الاستثمار في الكفاءات الوطنية باعتبارها الأساس في مواصلة مسيرة النجاح والتميز، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات الكبرى، ونفخر اليوم بوجود جيل جديد من أبنائنا المزودين بالمهارات المطلوبة والقادرين على المضي بثقة وهمة عالية في كتابة فصل جديد من قصة نجاح الإمارات، وما رأيناه اليوم خلال المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات من مواهب متميزة وطاقات شابة واعدة يؤكد صحة الرهان على أبناء الوطن، وعلى حاضر الإمارات المشرق ومستقبلها الواعد».

من جانبه قال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم التقني والمهني إن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تكتسب زخماً متنامياً عاماً بعد عام، وتعزز حضورها منصة لصقل وتطوير الكفاءات الوطنية وإتاحة الفرصة أمامهم للإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة.

وأضاف أن الدعم الكبير الذي تحظى به المسابقة من القيادة الرشيدة يمثل الأساس في ضمان نجاحها واستقطابها نخبة من شباب الإمارات الذي سيكون لهم دور محوري في تطوير ورفد منظومة الاقتصاد المحلي بأنشطة رائدة في مختلف القطاعات.وتقام المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات سنوياً للاحتفاء بالمواهب الإماراتية والإسهام في رفع كفاءة وإنتاجية الشباب الإماراتيين وتمكينهم من مهارات سوق العمل ليشاركوا بشكل فاعل في التنمية المستدامة بالدولة.

وتتماشى أهداف المسابقة التي تستقطب المواطنين الموهوبين في المجالات التقنية والمهنية للتنافس، وفقاً للمعايير الدولية وتمثيل دولة الإمارات في مسابقات المهارات العالمية، مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بالمهن التي تستند على التعليم التقني والمهني بين الشباب الإماراتيين من أجل إعداد القوى العاملة الوطنية لخدمة النمو الاقتصادي والتكنولوجي.