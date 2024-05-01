الامارات | بسبب الأحوال الجوية.. تفعيل منظومة العمل والدراسة عن بُعد في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة عجمان، وبالتنسيق دائرة الموارد البشرية بعجمان تفعيل منظومة العمل عن بعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة عجمان غداً الخميس، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، نظرا للحالة الجوية المتوقعة حفاظاً على السلامة العامة.

كما قرر الفريق، بالتنسيق مع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في عجمان، تحويل الدراسة "عن بعد" في المدارس الخاصة في الإمارة وذلك يومي الخميس والجمعة من 2 إلى 3 مايو الجاري، نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، وحفاظاً على سلامة الهيئتين الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أعلنت تطبيق نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

وأهاب فريق إدارة الطوارئ بالشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في الإمارة، اتباع المرونة في عمل موظفيها في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة، وأخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها، والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

وأكدت فرق الطوارئ المعنية في القيادة العامة لشرطة عجمان جاهزيتها الكاملة في التعامل مع حالات الطوارئالمتوقعة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة مناطق إمارة عجمان لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وذلك وفق منظومة استباقية متكاملة من الإجراءات المتعلقة بتصريف الأمطار وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع هذه الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة لتعزيز سلامة جميع أفراد المجتمع، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

من جهتها أعلنت دائرة البلدية والتخطي بعجمان، عن جهوزيتها التامة للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، حيث أعد فريق غيث والفرق الميدانية المساندة خطة استباقية للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس.

وأوضحت الدائرة أن سلامة سكان الإمارة وزوارها، هي أولوية قصوى حيث سارعت لاتخاذ التدابير الوقائية المتمثلة في إغلاق حدائق مصفوت والمنامة وعجمان.

كما دعت الدائرة الجميع لاتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الرسمية، ووجهت مكاتب المقاولات والاستشارات الهندسية للعمل باللوائح الصادرة والمتعلقة بتقلب الأحوال الجوية.

وأكدت الدائرة أن الفرق الميدانية ستتوزع على كافة مناطق الإمارة، وأنه يجري حاليا المتابعة الآنية للحالة الجوية، موضحة تبني منظومة استباقية متكاملة لرفع كفاءة وسرعة الاستجابة، والفورية للتعامل الاستباقي مع الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة.

وبينت الدائرة أن الفئات العاملة تمكنت من تنظيف كافة فتحات التصريف المطري والصحي، فضلا عن توفير 28 محطة ضخ رئيسية، و65 مضخة موزعة في الإمارة، بالإضافة لجاهزية 16 مهندسا و 173 من المختصين الذين يتواجدون في الميدان للمتابعة المباشرة.

ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوارها للإبلاغ الفوري عن الحالات الطارئة، والتواصل عبر القنوات المتعددة، والرقم الساخن 80070، متمنية السلامة التامة للجميع.