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شرطة دبي توجه إرشادات لتخطي الظروف الجوية الماطرة بأمان

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ابوظبي - سيف اليزيد - أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، إرشادات الأمن والسلامة سواء على الطريق، أو في مكان العمل، أو في المنزل.ودعت شرطة دبي السائقين إلى القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار.

ونصحت أفراد الجمهور بالالتزام بإرشادات السلامة مع متابعة النشرات والتنبيهات الجوية الصادرة من المصادر الرسمية ..وأكدت شرطة دبي أننا معاً بالتعاون والالتزام بالإرشادات نتخطى الظروف الجوية الماطرة بأمان.

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ودعت شرطة دبي السائقين إلى تخفيف السرعة، وإيقاف المركبة في حال استدعت الحاجة إيقافها وتجنب التنقل في الأماكن المغمورة بالمياه واستخدام ماسحات الزجاج وتجنب دخول الانفاق في المناطق المغمورة بالمياه.

  • شرطة دبي توجه إرشادات لتخطي الظروف الجوية الماطرة بأمان

    يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على صحة وسلامة القاطنين في إمارة دبي. وفق الحساب الرسمي لشرطة دبي منصة إكس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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