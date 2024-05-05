«سور الأزبكية».. مصر في قلب أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هزاع أبوالريش (أبوظبي)

جناح سور الأزبكية التاريخي، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تجربة متميزة وفريدة يتعرّف خلالها رواد المعرض على مجموعة متكاملة من العناوين التي تعتّقت مع الزمن، وخطّها عباقرة في حقول الثقافة، والأدب، والفنّ، والفكر.

ويحاكي الجناح السوق التاريخي الواقع في منطقة العتبة بوسط القاهرة، ويمثل للزائر تاريخ مصر وذكرياتها، والهوية العربية، ومن يتواجد في المكان يدرك أن الثقافة العربية حاضرة من آلاف السنين، فبعض الكتب المتوفرة في الجناح تعود إلى 200 سنة.

ويستقطب الجناح عُشاق الكُتب من كل الفئات والأعمار، ويمرّر لهم رسائل التنوير والفكر بلا حواجز ولا حدود، ويفتح المجال أمامهم للتعرّف على جماليات هذا المكان بوصفه إحدى علامات الثقافة المصرية الأصيلة والمُعاصرة.