الامارات | المستشفى الإماراتي العائم في العريش يواصل تقديم خدماته لسكان غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش المصرية تقديم خدماته العلاجية والجراحية والإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

ويبذل فريق العمل جهوداً مضنية على مدار الساعة لتأدية مهمتهم الإنسانية المستمدة من رسالة دولة الإمارات، التي تتمثل في أن المساعدات الإنسانية الخارجية جزء لا يتجزأ من مسيرتها المباركة، والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب كافة، سواء الشقيقة أو الصديقة.

ومن هذا المنطلق، جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

ويضم المستشفى العائم، الذي يقام بالتعاون بين وزارة الدفاع ومجموعة موانئ أبوظبي، طاقماً طبياً وإدارياً متكاملاً من مختلف التخصصات، يشمل أطباء التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ والعناية المركزة والباطنية، إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة وفنية ومتخصصين في إدارة المستشفيات.

وقال مدير المستشفى العائم، الدكتور أحمد مبارك، إن فريق إنشاء المستشفى كان حريصاً على تجهيزه بأفضل وأحدث المعدات التي تسهم في توفير أفضل أنواع العلاج والرعاية الطبية والجراحية وفق أعلى المعايير والبروتوكولات العالمية.

وأشار إلى أن سعة المستشفى تبلغ حالياً 100 سرير للمرضى، و100 مماثلة لمرافقيهم، الذين خُصصت لهم أماكن لإقامتهم مزودة بجميع الخدمات المعيشية والترفيهية ليكونوا بجانب أهاليهم من المرضى المقيمين في المستشفى.

وأضاف الدكتور أحمد مبارك أن المستشفى العائم يضم غرف عمليات جراحية متكاملة وعناية مركزة مزودة بكل المعدات، إضافة إلى أقسام الطوارئ والرعاية الفائقة والمتوسطة والبسيطة والأشعة السينية والخدمات المساندة كالمختبر والصيدلية وغرفة التعقيم، إلى جانب المستودعات الطبية، إضافة إلى توفير سيارتي إسعاف مجهزتين بجميع التجهيزات الطبية للرعاية العاجلة واستقبال الحالات الحرجة، موضحاً أن المستشفى العائم يقوم بدور تكميلي ومساند للمستشفى الإماراتي الميداني في غزة.

وأكد مدير المستشفى العائم أن جميع الحالات التي يتم استقبالها تخضع بشكل فوري لعملية تقييم شاملة، يتم بعدها تحديد الإجراء العلاجي المناسب الذي سيقوم به الأطباء وفق أعلى مستويات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المرضى في المستشفى وصل إلى 153 مريضاً، موزعين على عنابر الرجال والنساء والأطفال، فيما تم إجراء 328 عملية جراحية منذ بداية تدشينه.

يذكر أن المستشفى مزود بمهبط للطائرات العمودية، وزوارق بحرية تعزز الاستجابة للحالات الطارئة والصعبة التي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.

من ناحيتهم، تقدم عدد من الأشقاء الفلسطينيين الموجودين في المستشفى ومرافقيهم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على مبادراتها الإنسانية، ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني في قطاع غزه، للتغلب على آثار الحرب، وعلى هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي توفر الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين والحالات المرضية، ما يسهم بشكل كبير في إعادة البسمة إلى شفاه المرضى والمصابين وأهاليهم.

وأكدوا أن المبادرات الإنسانية التي تقدمها لهم دولة الإمارات ليست بغريبة على الإماراتيين الذين دائماً ما يمدون يد العون لأشقائهم في كل مكان، فهم دائماً سباقون إلى فعل الخير، وهو ما جبلوا عليه في إغاثة المنكوب ومساعدة المحتاج.