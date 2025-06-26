الامارات | رئيس الدولة وأمير قطر: الحوار والحلول الدبلوماسية السبيل الوحيد لتجاوز أزمات المنطقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية والعمل المشترك لتعزيزهما لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار بما يعود بالنماء والازدهار على شعوبها كافة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أخاه صاحب السمو رئيس الدولة، الذي قام بزيارة أخوية إلى قطر، تعزيزاً للأواصر الراسخة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، إثر إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، حيث أشاد صاحب السمو رئيس الدولة، في هذا السياق، بجهود صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في تيسير التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكداً سموه أهمية تضافر الجهود الدولية والتنسيق المشترك، لتهيئة السبل الكفيلة للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد سموه تضامن دولة الإمارات مع دولة قطر، ووقوفها إلى جانب الأشقاء فيها، إثر الهجوم الذي استهدف أراضيها، مؤكداً سموه دعم الدولة جميع الإجراءات التي تتخذها قطر للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة شعبها.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره لصاحب السمو رئيس الدولة، لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه الشعب القطري، مثمناً موقف دولة الإمارات وتضامنها مع دولة قطر إثر الاستهداف العسكري لأراضيها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز مسارات الحوار والحلول الدبلوماسية، كونهما السبيل الوحيد لتجاوز أزمات المنطقة والحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

كما حضره من جانب قطر سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وصول

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل إلى الدوحة، في وقت سابق أمس، في زيارة أخوية إلى دولة قطر الشقيقة.

وتقدّم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، مستقبلي صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي.

كما كان في الاستقبال سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي للأمير، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي «لخويا»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة قطر.

مغادرة

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دولة قطر، حيث كان في مقدمة مودعيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وضم الوفد المرافق لسموه خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، فيصل عبدالعزيز البناي، والشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير الدولة لدى قطر، وعدد من كبار المسؤولين.

