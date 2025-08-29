أحمد بن محمد يلتقي الخريجين المبتعثين لجامعات عالمية ويُكرّم متفوقي المرحلة الثانوية في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أنّ برنامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين في الجامعات العالمية المرموقة يجسّد توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالاستثمار في الإنسان لضمان نجاح تنمية مستدامة تلبي مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033.

جاء ذلك خلال لقاء سموّه، اليوم الجمعة، الطلبة المتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة في دبي من مختلف المناهج التعليمية ضمن منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي، والخريجين المبتعثين من الإماراتيين في نخبة من الجامعات الوطنية من منتسبي منحة ديوان صاحب السموّ حاكم دبي من خريجي عام 2025، بالإضافة إلى طلبة الدفعتين الأولى والثانية من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.

وقال سموّه «نهنئ جميع طلبتنا المتفوقين، ونثق في قدرتهم على مواصلة التميز في جامعاتهم بكل تفانٍ وعزيمة ضمن برامج الابتعاث للطلبة الإماراتيين، وتحقيق توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بما يرسّخ مبدأ أن الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية تحظى بالدعم والرعاية الكاملة في مختلف القطاعات التنموية».

وقال سموّه، في حديثه للطلبة «تواصلون اليوم طريقكم نحو تحقيق حلم قيادتنا الرشيدة. أنتم فخرنا وأملنا، وقادة المستقبل في مسيرة دبي الملهمة بتطلعاتها التي لا تعرف المستحيل، فواصلوا تميزكم واحرصوا على التعلُّم المستمر للإسهام في صنع مستقبل أكثر إشراقاً لوطنكم».

إلى ذلك، التقى سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من أولياء أمور الطلبة وأثنى على جهودهم ودورهم الفاعل كشركاء في مسيرة إعداد جيل إماراتي رائد ينافس عالمياً ويقود مسيرة التنمية الشاملة في وطنهم.

حضر اللقاء معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السموّ حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.

وأعرب الطلبة المتفوقون ضمن «منظومة تكريم ورعاية الطلبة الأوائل في إمارة دبي» للعام الدراسي 2024-2025، والطلبة المبتعثون، وأولياء أمورهم عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين تحيطهم بهما القيادة الرشيدة رافعين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، على دعمهما لهم من أجل مواصلة التميز والإسهام في صنع مستقبل مشرق لإمارة دبي.

كان سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث، أمس الخميس، برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات الأوائل هنَّأهم خلالها على إنجازهم وتميزهم بين أوائل الثانوية في إمارة دبي، كما بعث سموّه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، هنّأهم فيها على تفوق أبنائهم في المرحلة الثانوية.

تستهدف منحة ديوان صاحب السموّ حاكم دبي ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة في مختلف المناهج التعليمية للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة لدى الدولة.

وشارك الطلبة المُبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثانية من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للعام 2025، والذي عقد في فندق «انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي».

بهذه المناسبة، قالت عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي «يجسّد البرنامج رؤية قيادتنا الرشيدة، وأهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تضع كلَّ طالب وطالبة في قلب العملية التعليمية، وتؤمن بأنّ «التعليم النموذجي حقٌّ للجميع»، من أجل بناء كفاءات إماراتية تفخرُ بها الأجيالُ القادمة، وتسهم في قيادة المسيرة التنموية في مختلف القطاعات».

ولفتت إلى أن «التحاق طلبتنا المتفوقين بأفضل الجامعات العالمية يعكس رؤية طويلة الأمد لإمارة دبي لتمكين قادة المستقبل، وضمان حصول جميع الطلبة المبتعثين على الدعم الذي يحتاجونه للنجاح أكاديمياً وشخصياً، وقد أظهرت النتائج المتميزة للدفعة الأولى الأثر الكبير لإتاحة الفرصة أمام الطلبة المتميزين للدراسة في أرقى الجامعات، وسنواصل العمل لتوفير الدعم والرعاية لطلبة الدفعة الثانية من البرنامج، وتمكينهم من الأدوات اللازمة لصنع مستقبل مشرق لدبي بروح من الابتكار والمرونة والتنافسية العالمية».

واستقبل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي 413 طلباً للانضمام إلى البرنامج في نسخته الثانية للعام 2025 للدراسة الجامعية في تخصصات تنوعت بين العلوم الصحية، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، وتكنولوجيا المعلومات بنحو 45 جامعة وطنية وعالمية مرموقة، حيث تم اختيار طلبة الدفعة الثانية للبرنامج بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.

شهدت النسخة الثانية من برنامج حمدان للابتعاث الأكاديمي التحاق مجموعة من الطلبة المبتعثين ببرامج دراسية وجامعات تُّصنَّف ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً. وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج، فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفِرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.

واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية في اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج والجهات الشريكة، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم القادمة فيه، كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.

يندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار و100 مليون درهم خلال السنوات القادمة.

يشترط البرنامج أن يكون المتقدّم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتي وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية للمعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.

للمزيد من المعلومات حول البرنامج، وللاطلاع على دليل الطالب المبتعث، يرجى زيارة الرابط التالي: KHDA - برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.