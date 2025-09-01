ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة التركية باليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة لطف الله جوكتاش سفير الجمهورية التركية لدى الدولة وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

حضر الحفل، الذي أقيم في مقر السفارة في أبوظبي، عدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة إلى جانب عدد من رجال الأعمال الأتراك وأفراد الجالية التركية المقيمة بالدولة.

وألقي سعادة السفير كلمة له بهذه المناسبة، أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية مشيدا بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأكد سعى بلاده الدائم لتطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وعلى المستويات والصعد كافة مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 6.72 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025.