انطلاق "معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية" بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت اليوم فعاليات، النسخة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية "WHX Tech 2025"، الذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة و200 متحدث عالمي، ونحو 5000 مشارك يمثلون أكثر من 30 دولة.

افتتح المعرض الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، الذي قام بجولة في منصاته المتخصصة في ابتكارات الصحة الرقمية، من الجهات العارضة من مختلف دول العالم، واطلع على أحدث الخدمات والمنتجات التي تقدمها في مجالات الصحة الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والواقع الافتراضي، وأمن المعلومات، والرعاية الصحية الافتراضية، وتحليل البيانات الضخمة.

وأكد الدكتور علوي الشيخ علي، أن النسخة الأولى من معرض "WHX Tech" تعكس التقدم المتسارع في التكنولوجيا الصحية الرقمية، وأهميتها في تطوير ورسم ملامح مستقبل القطاع الصحي، مشيراً إلى أن التقنيات التي يقدمها المعرض ستسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية ونتائج علاج المرضى، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الصحي. وقال إن دعم هيئة الصحة بدبي لهذا الحدث العالمي، يؤكد التزامها بتطوير بنية صحية رقمية متقدمة، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين تجربة المرضى.

يناقش المعرض خلال أيامه الثلاثة مستقبل الرعاية الصحية الرقمية من خلال ثلاث منصات مبتكرة هي "وورلد إكس" و "فيوتشر إكس" و "إكسليريت"، مستقبل الرعاية الصحية الرقمية. ومن جانبه افتتح الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فعاليات منصة "وورلد إكس"، التي تستعرض دراسات حالة عالمية حول تطبيق التقنيات الحديثة في الرعاية الصحية، إلى جانب استشراف مستقبل الأنظمة التنظيمية، وتسليط الضوء على تحوّل منطقة الشرق الأوسط إلى مركز بارز للابتكار في مجال الصحة الرقمية.

وتتيح منصة "وورلد إكس" للزوار فرصة الاستماع إلى نخبة من المتحدثين في هذا المجال، من بينهم سام شاه، مدير إدارة بيانات الرعاية الصحية في مشروع "نيوم" بالسعودية؛ ورينيتا داس، الشريكة والنائب الأول للرئيس في شركة "فريست آند سوليفان"؛ والدكتورة ميريام فرنانديز مارتن، رئيسة قسم الابتكار في الرعاية الصحية بشركة "أمازون ويب سيرفيسز"؛ والدكتور ديفيد ريو، المدير الطبي العالمي ورئيس قسم الرعاية الصحية في شركة "مايكروسوفت".

وشهدت منصة "فيوتشر إكس" خلال اليوم الأول من المعرض جلسات نقاشية متنوعة تناولت تطبيقات الصحة الرقمية المستقبلية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحقيق نتائج قيّمة وتأثيرات عملية ملموسة، وذلك بمشاركة متحدثين من كلية "كينجز لندن"، وشركة "هواوي"، والسفارة الإيرلندية.

وتتضمن فعاليات المعرض أيضا إطلاق منصة "إكسليريت"، التي تستضيف أكبر مسابقة للشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية في المنطقة.

ويقام معرض" WHX Tech "بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية نظم معلومات وإدارة الرعاية الصحية.