مؤسسة إيثيريوم تُدرج “الاستعداد للكمّ” وحدود الغاز ضمن أولويات 2026

تام شمس - الخميس 19 فبراير 2026 07:45 مساءً - أعلنت مؤسسة إيثيريوم أنها تستهدف معاملات أسرع، ومحافظ أكثر ذكاءً، وتوافقًا أفضل بين الشبكات، وأمنًا مقاومًا للحوسبة الكمّية ضمن “أولويات البروتوكول” لعام 2026.

وفي بيان نُشر يوم الأربعاء، حدّدت المؤسسة عدة أهداف، من بينها مواصلة توسيع حدّ الغاز، أي الحد الأقصى للعمل الحاسوبي الذي يمكن للكتلة معالجته، “نحو 100 مليون وما بعده”، وهو موضوع كان محور نقاش واسع داخل مجتمع إيثيريوم خلال عام 2025.

ويتوقع بعض أعضاء المجتمع أن يشهد حدّ الغاز زيادة كبيرة هذا العام. ففي نوفمبر، قال معلّم إيثيريوم أنتوني ساسانو إن رفع حدّ الغاز بشكل كبير إلى 180 مليونًا في 2026 يُعد خطًا أساسيًا، وليس سيناريو متفائلًا للغاية.

“الاستعداد لما بعد الكمّ” ضمن تركيز إيثيريوم

وسلّطت المؤسسة الضوء على ترقية الشبكة المعروفة باسم Glamsterdam، والمقرر تنفيذها في النصف الأول من 2026، باعتبارها أولوية رئيسية. كما شددت على الاستعداد الطويل الأمد لمواجهة تهديدات الحوسبة الكمّية ضمن مبادرتها الأوسع للأمن.

وفي 24 يناير، قال باحث إيثيريوم جاستن دريك في منشور على منصة X إن المؤسسة “شكّلت فريقًا جديدًا لما بعد الكمّ (PQ)”. وأضاف: “اليوم يمثل نقطة تحول في استراتيجية مؤسسة إيثيريوم طويلة الأمد تجاه الكمّ”.

كما أكدت المؤسسة أنها ستركز في 2026 على تحسين تجربة المستخدم، مع التركيز على تطوير المحافظ الذكية عبر “تجريد الحساب” الأصلي، وتمكين تفاعلات أكثر سلاسة بين الشبكات من خلال تعزيز قابلية التشغيل البيني.

وقالت: “لا يزال الهدف هو تفاعلات سلسة بين شبكات الطبقة الثانية مع تقليل الحاجة إلى الثقة، ونحن نقترب من ذلك يومًا بعد يوم. والتقدم المستمر في تسريع تأكيدات الطبقة الأولى وتقليص أوقات تسوية الطبقة الثانية يدعم هذا الهدف بشكل مباشر”.

وأضافت المؤسسة أن عام 2025 كان من “أكثر الأعوام إنتاجية”، مشيرة إلى ترقيتين كبيرتين للشبكة هما Pectra وFusaka، إلى جانب رفع المجتمع حدّ الغاز من 30 مليونًا إلى 60 مليونًا بين الترقيتين، وذلك لأول مرة منذ عام 2021.

خطط بوتيرين الكبرى لإيثيريوم والذكاء الاصطناعي

وقال ماريو هافيل من مؤسسة إيثيريوم في منشور على X يوم الأربعاء: “استغرقنا بعض الوقت لإصدار الإعلان لأننا كنا نُحضّر أكبر برنامج حتى الآن”.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من مشاركة الشريك المؤسس لإيثيريوم فيتاليك بوتيرين رؤيته الأخيرة لتقاطع إيثيريوم مع الذكاء الاصطناعي في 10 فبراير. وأوضح بوتيرين أنه يرى إمكانية تعاون المجالين لتحسين الأسواق، وتعزيز الأمان المالي، ودعم استقلالية البشر.

وأضاف أن رؤيته الأوسع لمستقبل الذكاء الاصطناعي تتمثل في تمكين البشر بدلًا من استبدالهم، رغم أن المدى القريب سيشمل أفكارًا “أكثر اعتيادية”.