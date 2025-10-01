ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد بياناً أوضح فيه آخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب، حيث تشير المعطيات الحالية إلى وجود منخفض جوي على شمال بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية.

وبيّن المركز أن النماذج العددية تتوقع تعمق المنخفض خلال الـ 24 ساعة القادمة ليتحول إلى منخفض مداري، مع تحركه باتجاه غرب – جنوب غرب نحو وسط بحر العرب.

وأكد المركز أنه لا يوجد أي تأثير للحالة المدارية على الدولة حتى الآن، مشيراً إلى أن دقة المعلومات المتعلقة بشدة الحالة ومسارها ستزداد وضوحاً بعد اكتمال عملية تكونها.