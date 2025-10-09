أحمد الصايغ يترأس وفد الدولة لمؤتمر وزراء الصحة بمنظمة التعاون الإسلامي في الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفد دولة الإمارات المشارك في الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء الصحة في دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر تحت شعار "الصحة مسؤوليتنا المشتركة"، بمشاركة وزراء الصحة من الدول الأعضاء وممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد معاليه، في كلمته الافتتاحية، حرص دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الحكيمة على مواصلة الدور الفعال في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي لتعزيز التكامل في المجالات الصحية، وتطوير السياسات والخطط الهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لشعوب الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل جهودها لمشاركة تجربتها الرائدة في مواجهة التحديات الصحية، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في إطار عمل مشترك.

وثمن معاليه الدور البارز الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجال الصحي، من خلال دعم المبادرات والمشاريع المشتركة وبناء القدرات الوطنية، وتطوير نظم الطوارئ والجاهزية لمواجهة التحديات الصحية، لا سيما الأوبئة والأمراض المزمنة، من خلال العمل المشترك وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجالات الوقاية والرعاية الصحية.

ولفت إلى التعاون البنّاء مع المنظمة خلال فترة رئاسة دولة الإمارات للدورة السابعة التي أقيمت في أبوظبي عام 2019، والذي تجلى في الاستجابة المشتركة لجائحة "كوفيد-19"، حيث قدمت الدولة دعماً لوجستياً لعدد من الدول الأعضاء، تأكيداً على التزامها الراسخ بتعزيز التضامن المؤسسي وتفعيل الشراكات تحت مظلة المنظمة.

وأشار معاليه إلى تجربة الإمارات الرائدة في تطوير نظام صحي متكامل ومستدام ، حيث نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية رقمية متطورة تواكب أفضل المعايير العالمية وتضمن جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها، إلى جانب تطوير نظام صحي استباقي يوظف التقنيات المبتكرة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال الصحي، وترسيخ بيئة تنظيمية داعمة للابتكار الطبي والتكنولوجيا الصحية، والاستفادة من الشراكات العالمية والمحلية في البحوث الطبية والتكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى توظيف البيانات الضخمة والتقنيات الرقمية لتحسين التخطيط الصحي، وتطوير إستراتيجيات مستقبلية طموحة تواكب رؤية "مئوية الإمارات 2071".

وعلى هامش المؤتمر، بحث معالي الصايغ، خلال لقائه معالي الدكتور مالك مختار أحمد، وزير دولة لتنظيم وتنسيق الخدمات الصحية الوطنية في باكستان ، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، بما في ذلك تبادل الخبراء والمتخصصين.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة إعداد مذكرات تفاهم حول زراعة الأعضاء، بما يسهم في تطوير تبادل الخبرات الطبية وتوسيع مجالات التنسيق الصحي بين البلدين.