أكثر من 72 ألفاً عدد المسجلين الراغبين بأداء مناسك الحج

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت الهيئةُ العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أنَّ عددَ طلباتِ الذين سجلوا في باقة الحج للموسم القادم 1447ه/2026م، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة حتى انتهاء فترة التسجيل يوم 09/10/2025م، بلغ نحو 72 ألف طلب لأداء حج الفريضة.

وبدأت الهيئة فرز واعتماد الموافقات المبدئية لطلبات المسجلين في باقة الحج لهذا العام، ومطابقتها مع الاشتراطات المطلوبة، مؤكدةً أنَّ الاختيار سيكون وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م بشأن نظام الحج والعمرة، علماً بأنَّ حصة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة لموسم الحج القادم هي 6228 حاجاً، تم تخصيصها من قِبَل الجهات المسؤولة عن شؤون الحج في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين الذين حصلوا على الموافقة المبدئية عبر هواتفهم المسجلة، داعيةً الذين تصلهم رسالة الموافقة إلى الالتزام بالمواعيد لاستكمال الإجراءات اللازمة، بما يضمن إصدار تصاريح الحج ضمن المدد الزمنية المعتمدة.

وأكدت الهيئة حرصها على تسهيل واستكمال جميع الإجراءات الخاصة بشؤون حجاج الدولة قبل الموسم بمدةٍ كافية، وتوفير مساحةٍ زمنيةٍ مريحةٍ تُمكِّن الحجاج والجهات المسؤولة عن الخدمات من تقديم الرؤى والمقترحات حول المتطلبات، وفق معايير عاليةٍ منضبطةٍ بالاشتراطات والاتفاقيات الموقعة.