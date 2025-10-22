اخبار الخليج / اخبار الإمارات

انتخاب إماراتية رئيسة للجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي

ابوظبي - سيف اليزيد - انتخبت هيئة مكتب لجنة التنمية المستدامة في الاتحاد البرلماني الدولي، ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، رئيسةً للجنة، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة الـ151 للاتحاد المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
ويعكس انتخاب ميرة السويدي لهذا المنصب التقدير الدولي لمكانة دولة الإمارات، ودورها الريادي في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتتويجاً للدور الفاعل الذي تضطلع به الشعبة البرلمانية الإماراتية في دعم قضايا التنمية المستدامة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

