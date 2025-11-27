جواهر القاسمي تشهد انطلاق النسخة الثالثة من منتدى سلامة الطفل

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

شهدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، صباح أمس، انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى سلامة الطفل 2025، الذي يقام تحت شعار «نصون براءتهم»، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وسط حضور واسع ضم قيادات مؤسسات الأسرة والطفولة وخبراء محليين ودوليين في مجالات علم النفس والتربية والحماية الرقمية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات التعليمية والاجتماعية، وحضور كثيف من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن الأسري.

ويأتي انعقاد المنتدى هذا العام تأكيداً على النهج الذي تبنته الشارقة في دعم قضايا الطفولة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وليكون منصة حوارية رائدة تسهم في استشراف مستقبل حماية الطفل في ظل المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العالم الرقمي والاجتماعي، ودافعاً لتطوير سياسات وحلول عملية تعزز سلامة الأطفال ورفاههم النفسي والعاطفي. ويستند هذا التوجه إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء منظومة أسرية متكاملة، تكون فيها الأسرة نواة المجتمع وركيزته الأولى، وتبقى على رأس أولويات الإمارة ضمن سياسات تنموية مبنية على قيم التلاحم الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية؛ بهدف تنشئة أطفال أسوياء ينعمون بالسلامة الجسدية والنفسية في ظل أسرة متماسكة قادرة على احتضانهم وتوجيههم.

وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي: «إن حماية الطفل ليست خياراً اجتماعياً، بل أمانة والتزام أخلاقي وواجب يرتقي فوق كل اعتبار. وأوصي كل أب وأم بأن يقضوا وقتاً نوعياً مع أبنائهم.. اصغوا لمشاعرهم، وشاركوهم عالمهم، واطمئنوا عليهم، وتحدثوا معهم، وانصحوهم ووجهوهم. فوجودكم القريب هو ما يمنح الطفل ثقته بنفسه وأمانه الداخلي، ويجعله قادراً على مواجهة ما حوله دون خوف أو ارتباك. ولو كان قلبي يسع الجميع، فتظل قلوبكم صمام أمانهم».

وأضافت سموها: «نحن نؤمن بأن الوقاية تبدأ من قلب الأسرة، وأن قربكم من أطفالكم هو الحماية الأعمق والأصدق. فكونوا لهم السند الذي يعودون إليه، والعين التي ترى ما لا يستطيعون التعبير عنه. فكل لحظة تقضونها معهم هي استثمار في سلامتهم ومستقبلهم».

واستناداً إلى رؤية إمارة الشارقة في تعزيز مكانتها بيئة آمنة وشاملة، أكدت سموها أن إعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اعتماد إمارة الشارقة رسمياً مدينة صديقة للطفل والعائلة، يأتي امتداداً لمسيرة طويلة من العمل المتواصل الذي بدأته الإمارة منذ خمسينيات القرن الماضي، والهادف إلى ترسيخ منظومة اجتماعية داعمة للأسرة، وإلى بناء مجتمع يضع الطفل ورفاه الأسرة في قلب خططه التنموية.

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت هنادي اليافعي، المدير العام لمؤسسة سلامة الطفل، أن الشارقة تنطلق في رؤيتها نحو حماية الطفل من فلسفة واضحة أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورسختها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، بجهودها ومبادراتها الداعمة للأسرة.