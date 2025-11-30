حميد بن راشد يوجه بإطلاق أسماء شهداء الوطن على شوارع قريبة من مساكن أسرهم بعجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بتسمية عدد من شوارع إمارة عجمان بأسماء 19 شهيداً، على أن تكون تلك الشوارع قريبة من مساكن أسرهم، تخليداً لذكراهم وتكريماً لتضحياتهم، وليبقى إرثهم حاضراً في ذاكرة المجتمع، ومصدر فخر واعتزاز لذويهم.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن الشهداء هم أبناء الوطن الأوفياء الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الأرض وصوناً للاتحاد، وتخليد أسمائهم في شوارع الإمارة ما هو إلا تعبير صادق عن منزلتهم الرفيعة في قلب قيادة دولة الإمارات وشعبها، فهم نماذج مشرفة للتضحية والإيثار، وسيبقون مصدر فخر واعتزاز للأجيال المتعاقبة.

وأضاف سموه: «إطلاق أسماء 19 شهيداً على شوارع قريبة من مساكن ومناطق أسرهم، هو تقدير لعطائهم، وترسيخ لارتباط ذكراهم ببيئتهم ويهدف إلى أن يبقى إرثهم حاضراً في حياة ذويهم، كما هو تأكيد على أن الوطن لا ينسى أبناءه الذين ضحوا من أجله».

وتابع سموه: «نؤكد أن الاهتمام بتخليد بطولات الشهداء يمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، التي تضع أبناءها وتضحياتهم في مقدمة أولوياتها، وتكرم من ضحى وقدم أغلى ما يملك دمه وروحه في سبيل وطنه، وسيظل تكريمهم ركيزة ثابتة في مسيرة ونهج إمارة عجمان، ودافعاً لتعزيز قيم الولاء والانتماء في نفوس شبابنا».

بدوره، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي: «إن ترسيخ ذكرى شهداء الوطن على شوارع الإمارة، هو فعل ثابت وراسخ من قيادة لا تنسى أبناءها، وتدرك حجم ما قدموه من بطولات ستبقى منارات مضيئة في كل زاوية من زوايا الوطن، فهؤلاء الأبطال هم نبض الاتحاد وروحه، وهم السطر الأجمل في تاريخ دولتنا المجيد، فهم رجال حملوا رايتها بثبات وإقدام في ميادين الشرف والواجب، ليبقى وطننا عزيزاً، آمناً، مطمئناً ومستقراً».

وأضاف سموه: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، تعبير عميق عن التقدير الكبير والمكانة العالية التي تكنها القيادة الرشيدة للشهداء وتضحياتهم، وتأكيد على عقيدة إماراتية متجذرة قائمة على الوفاء لمن جاد بحياته ودمه دفاعاً عن أرضه وعرضه، وإن تسمية الشوارع القريبة من بيوت أهلهم هو تكريم يحمل في جوهره رسالة محبة وعرفان، وتؤكد أن عطاءهم وبذلهم سيبقيان محفورين في ذاكرة الوطن ووجدانه».

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن «إمارة عجمان ماضية بثبات على نهج الدولة في صون مكانة الشهداء، وتأصيل قيم التضحية والإخلاص في نفوس الأجيال، فبطولاتهم ليست مجرد حكايات تروى، بل رسائل تعلم أبناء الوطن معاني الانتماء والتفاني في خدمة الإمارات والدفاع عن أرضها، وسنواصل بعون الله، العمل بروح الاتحاد لنترجم هذه التضحيات إلى إنجازات نرفع بها أكثر راية الإمارات في سماء العز والمجد، ويزدهر بها حاضرنا ومستقبلنا، في ظل قيادة حكيمة وضعت الإنسان وأمنه وكرامته في صدارة أولوياتها».

من جانبه، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان: «نثمن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، والتي تجسد المكانة الرفيعة التي يحظى بها شهداء الوطن لدى قيادة دولة الإمارات، وتؤكد حرصها على تكريمهم وتخليد بذلهم، باعتبارهم رمزاً خالداً للإخلاص والإباء، وقدوة لأبناء الإمارات في ميادين الواجب والفداء».

وأضاف: «تعكس تسمية شوارع الإمارة بأسماء شهدائنا الأبرار ما بذلوه من غالٍ ونفيس وتضحيات جليلة. وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، سنحرص في دائرة البلدية والتخطيط على اختيار المواقع الأقرب إلى مساكن أسر وذوي الشهداء، ضمن جهودنا المتواصلة لترسيخ القيم الوطنية، وتخليد شهداء الوطن في مشاريع ومبادرات الدائرة».