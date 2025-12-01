عواصف ثلجية تقطع تيار الكهرباء في ويسكونسن وتلغي مئات الرحلات الجوية في شيكاغو

واصلت فرق الطوارئ في ولاية ويسكونسن جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى آلاف السكان بعد أن تسببت ​عاصفة شتوية​ في منطقة البحيرات العظمى بانقطاع واسع للكهرباء.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، باستمرار إغلاق مطار دي موين في ولاية آيوا صباح الأحد، وهو يوم سفر رئيسي عقب عطلة عيد الشكر، وذلك بعد أن انزلقت طائرة تابعة لشركة "دلتا كونكشن" مساء السبت الماضي إلى خارج المدرج المغطى بالجليد.

وأكدت السلطات عدم وقوع إصابات، حيث تم نقل الركاب إلى مبنى المطار بواسطة حافلة. وتم إلغاء أكثر من 250 رحلة من وإلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو حتى الساعة الواحدة ظهرا.

وتجاوز عدد الرحلات المتأخرة 900 رحلة، وذلك وفقا لموقع "فلايت أوير" المتخصص في رصد حركة الطيران.

ووفقا للوكالة، دعت مئات الكنائس في غرب ميشيغان المصلين إلى البقاء في منازلهم أو متابعة الطقوس الدينية عبر الإنترنت، بعد أن تكدست الثلوج بارتفاع وصل إلى 30 سنتيمترا في مناطق قريبة من بحيرة ميشيغان.

وفي ويسكونسن، أعلنت شركة "وي إنرجيز" عن أكثر من 6 آلاف حالة انقطاع للكهرباء، معظمها في ميلووكي وجنوب ميلووكي.

وأفاد السكان بأن خطوط الكهرباء تضررت تحت وطأة الثلوج الكثيفة والرطبة.