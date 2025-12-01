بزشكيان استقبل فيدان: لتعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين الدول الإسلامية

أكّد الرّئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان​، أنّ "​إيران وتركيا​ شقيقتان ويجب تطوير علاقاتهما، ونحن نعتقد أنّ الحدود الّتي يعبرها التجارة والعلم والثّقافة، لن يعبرها الإرهاب والسّلاح أبدًا".

وأشار، خلال استقباله في طهران وزير الخارجيّة التركيّة ​هاكان فيدان​، إلى أنّ "العلاقات بين البلدين متجذّرة وأصيلة، وتمتلك إمكانيّات واسعة للتطوير"، معتبرًا أنّه "إذا تحرّكت الدّول الإسلاميّة في إطار إرادة موحّدة وقائمة على الوحدة والتكامل وتبادل الخبرات، فلن تكون أي قوّة قادرة على إثارة المشاكل للشّعوب المسلمة".

وشدّد بزشكيان على "ضرورة تعزيز العلاقات والتكامل الاستراتيجي بين الدّول الإسلاميّة". ولفت إلى أنّ "جزءًا من الأزمات الحاليّة في المنطقة هو نتيجة مؤامرات وإثارة للخلافات من قبل بعض الفاعلين المتدّخلين"، موضحًا أنّ "هدف هذه التيّارات هو فرض نواياها وسياساتها الخاطئة على المنطقة، وخلق عوائق في طريق تنمية وتقدّم الدّول الإسلاميّة".

وركّز على أنّه "في وقت يسعى فيه الأعداء المشتركون للشّعوب المسلمة إلى زيادة الضّغوط، فإنّ المتوقّع أن تيسر الدّول الإسلاميّة الظّروف لبعضها البعض، وتتجنّب تعقيد القضايا".