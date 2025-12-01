خطف نحو 30 شخصًا خلال هجومَين مسلحَين منفصلَين في نيجيريا

كشف مفوّض الإعلام في ولاية كوجي النيجيريّة كينغسلي فيمي فانوا، أنّ كنيسةً في قرية إيجِبا في منطقة ياغبا الغربيّة تعرّضت لهجوم نفّذه قطّاع طرق"، مشيرًا إلى أنّ "12 شخصًا فُقدوا، وأنّ الشّرطة تواصل عمليّات البحث"، مبيّنًا أنّهم "خطفوا القسّ ومصلّين آخرين".

من جهته، أفاد مصدر في قرية تشاتشو في شمال غرب ​نيجيريا​، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ مسلّحين "اقتحموا القرية وخطفوا 14 شخصًا، بينهم عروس وعشر وصيفات"، مؤكّدًا أيضًا خطف امرأتين إحداهما مع طفلها الرّضيع. وذكّر بأنّ القرية تعرّضت لهجوم مماثل في تشرين الأوّل الماضي، "واضطررنا يومها لدفع فدية لإطلاق سراحهم. واليوم نواجه الوضع نفسه".

ويعاني شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات من نشاط مجموعات مسلّحة تُعرف محليًّا بـ"قطاع الطّرق"، تنفّذ عمليّات خطف مقابل فدية، وتهاجم قرى وتُضرم النّيران في المنازل بعد نهبها.