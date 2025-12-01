كشف مفوّض الإعلام في ولاية كوجي النيجيريّة كينغسلي فيمي فانوا، أنّ كنيسةً في قرية إيجِبا في منطقة ياغبا الغربيّة تعرّضت لهجوم نفّذه قطّاع طرق"، مشيرًا إلى أنّ "12 شخصًا فُقدوا، وأنّ الشّرطة تواصل عمليّات البحث"، مبيّنًا أنّهم "خطفوا القسّ ومصلّين آخرين".
من جهته، أفاد مصدر في قرية تشاتشو في شمال غرب نيجيريا، لوكالة "فرانس برس"، بأنّ مسلّحين "اقتحموا القرية وخطفوا 14 شخصًا، بينهم عروس وعشر وصيفات"، مؤكّدًا أيضًا خطف امرأتين إحداهما مع طفلها الرّضيع. وذكّر بأنّ القرية تعرّضت لهجوم مماثل في تشرين الأوّل الماضي، "واضطررنا يومها لدفع فدية لإطلاق سراحهم. واليوم نواجه الوضع نفسه".
ويعاني شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات من نشاط مجموعات مسلّحة تُعرف محليًّا بـ"قطاع الطّرق"، تنفّذ عمليّات خطف مقابل فدية، وتهاجم قرى وتُضرم النّيران في المنازل بعد نهبها.
كانت هذه تفاصيل خبر خطف نحو 30 شخصًا خلال هجومَين مسلحَين منفصلَين في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.