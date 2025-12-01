دونالد ترامب: هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا بعد محادثات فلوريدا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين ​روسيا وأوكرانيا​ عقب المحادثات الأميركية الأوكرانية الأخيرة في فلوريدا، لكنه حذّر من أن فضيحة الفساد التي تهز كييف "ليست مفيدة".

واوضح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، بان "أوكرانيا لديها بعض المشاكل الصغيرة الصعبة"، في إشارة إلى تحقيق الفساد الذي أجبر مؤخرا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إقالة مدير مكتبه الذي كان يترأس أيضا وفد التفاوض.

وأضاف "لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".