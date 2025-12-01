وزير البحرية الأميركي: المخدرات تقتل عددًا من الأميركيين يفوق ما خسرناه في الحروب

أشار وزير البحريّة الأميركي جون فيلان (John Phelan)، إلى أنّ عمليّة "الرّمح الجنوبي" الّتي تنفّذها القوّات المسلّحة الأميركيّة، تهدف إلى الدّفاع عن البلاد من فيضان ​المخدرات​، لافتًا إلى أنّ "المخدّرات تقتل عددًا من الأميركيّين يفوق ما خسرناه في الحروب، لذا أعتقد في نهاية المطاف أنّ الرّئيس الأميركي قد صنّف هذا الهجوم على أنّه هجوم على البلاد، وهو كذلك بالفعل".

وأوضح في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأميركيّة، أنّ القوّة النّاريّة وراء عمليّة "الرّمح الجنوبي"، تشمل مجموعة حاملة الطّائرات الأميركيّة "جيرالد ر. فورد" وتضمّ 9 أجنحة جوّيّة لحاملة الطّائرات أي أكثر من 70 طائرة، وهناك أيضًا 11 سفينة هناك وكذلك مشاة البحريّة. وشدّد على أنّ "مهمّة الجيش هي الدّفاع عن الوطن وهذا بالضّبط ما نقوم به، ونحن نستخدم أفضل أصولنا للدفاع عن البلد".