سناتور جمهوري: الولايات المتحدة عرضت على مادورو "المغادرة إلى روسيا"

اوضح عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركواين مولين الولايات المتحدة عرضت على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "المغادرة إلى روسيا" أو دولة أخرى، فيما تنشر واشنطن قوات عسكرية قبالة سواحل الدولة الأميركية اللاتينية.

وذكر السناتور عن ولاية أوكلاهوما لشبكة "سي إن إن"، بانه "بالمناسبة، منحنا مادورو فرصة للمغادرة. قلنا له إنه يستطيع المغادرة إلى روسيا أو إلى بلد آخر".

وأضاف مولين "لقد قال الشعب الفنزويلي هو أيضا وقال إنه يريد زعيما جديدا واستعادة ​فنزويلا​ كدولة".

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر قوات عسكرية في البحر الكاريبي، ودعا السبت إلى اعتبار المجال الجوي لفنزويلا "مغلقا تماما"، بعد إرساله أكبر حاملة طائرات في العالم إلى المنطقة.