"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق حملة "زكاتي بركة تجارتي"

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حملتها التوعوية الثانية "زكاتي بركة تجارتي" استكمالاً لمبادراتها التوعوية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وتستهدف الحملة، تعزيز الوعي بالزكاة لدى الشركات والمؤسسات التجارية ورواد الأعمال، وتقديم حلولٍ تقنيةٍ متقدمةٍ تسهّل عليهم حساب الزكاة بدقةٍ ومرونةٍ وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية، إضافةً إلى إرشادهم إلى أفضل الممارسات في أداء هذه الفريضة، سواءٌ كان النشاط تجاريًا أو صناعيًّا أو خدميًّا.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون اﻹسلامية واﻷوقاف والزكاة أن إطلاق هذه الحملة يأتي انسجامًا مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير خدماتٍ حكوميةٍ استباقيةٍ، ذكيةٍ، ومتكاملة، ترتكز على تسهيل رحلة المتعامل، وتعزيز الامتثال الطوعي لفريضة الزكاة، وتوظيف التحول الرقمي في تقديم خدماتٍ عالية الكفاءة والموثوقية، كما أنها تمثل نقلةً نوعيةً في خدمات الهيئة المقدمة لمجتمع الأعمال، من خلال دمج الابتكار الرقمي مع الإرشاد الفقهي، ما يجعل أداء الزكاة أكثر سهولةً ووضوحًا.

وأكد أن الهيئة تعمل على تطوير منظومةٍ متكاملةٍ لخدمات الزكاة تُواكب تطلعات قطاع الأعمال في المجتمع الإماراتي، وتنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في تقديم خدماتٍ حكوميةٍ مرنة، قائمة على الابتكار، ومبنية على فهمٍ عميقٍ لاحتياجات المتعاملين، بما يسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأموال الزكاة وصرفها على مستحقيها وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

ودعت الهيئة جميع المنشآت التجارية إلى المشاركة الفاعلة والاستفادة من خدمات الحملة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن النسخة الأولى تمخضت عن تطوير الأدوات الرقمية والمواد التوعوية لتشمل، منصةً إلكترونيةً محسّنةً لحساب زكاة الشركات على الموقع الإلكتروني للهيئة، ودوراتٍ تدريبيةً وورش عملٍ تفاعليةٍ لأصحاب الأعمال والمحاسبين، وحملات توعويةٍ عبر الوسائط الرقمية والإعلام الاجتماعي للوصول إلى شريحةٍ أوسع من التجار وروّاد الأعمال.