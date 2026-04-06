الشارقة: التعامل مع حادث حريق عرضي نشب في مستودع للملابس بالمنطقة الصناعية (10)

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن فرق الدفاع المدني في الشارقة، وبمساندة الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، تتعامل مع حادث حريق عرضي نشب في مستودع للملابس بالمنطقة الصناعية (10)، وذلك إثر بلاغ ورد عند الساعة (12:51) ظهر اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل2026. وفق منشور على حساب المكتب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وتواصل الفرق المختصة جهودها للسيطرة على الحريق والحد من انتشاره، وفق الإجراءات المعمول بها.

وتهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، ومتابعة التحديثات عبر القنوات المعتمدة، مؤكدةً أنه سيتم موافاتكم بالمستجدات فور توفرها.

تتعامل فرق الدفاع المدني في الشارقة، وبمساندة الفرق المختصة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، مع حادث حريق عرضي نشب في مستودع للملابس بالمنطقة الصناعية (10)، وذلك إثر بلاغ ورد عند الساعة (12:51) ظهر اليوم الإثنين الموافق 6 أبريل2026.



وتواصل الفرق المختصة جهودها للسيطرة على الحريق…

