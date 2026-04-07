خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «نوبنك» للخدمات المالية والمصرفية الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ديفيد فيليز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «نوبنك» للخدمات المالية والمصرفية الرقمية التي تتخذ من مدينة ساو باولو البرازيلية مقراً رئيساً لها.

تناول اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية التي تتيحها منظومة الأعمال في أبوظبي ودولة الإمارات أمام المؤسَّسات المصرفية والمالية العالمية لتوسيع نطاق عملياتها نحو الأسواق الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستعد البنك لفتح مقره الرئيس الجديد في أبوظبي العالمي (ADGM) بالتعاون مع جهات استثمارية واقتصادية ومؤسسات مصرفية رائدة في الخدمات المالية الرقمية، من بينها المنصة المصرفية المتكاملة «ويو بنك».

الجدير بالذكر أن «نوبنك» يُعد أكبر بنك رقمي في أميركا اللاتينية ومن بين الأكبر عالمياً، حيث تأسس في البرازيل عام 2013، ويدير أصولاً تتجاوز قيمتها 78 مليار دولار، ويخدم حالياً أكثر من 100 مليون عميل في كل من البرازيل والمكسيك وكولومبيا والأورغواي والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا.

حضر هذا اللقاء معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ وبدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار.

كما حضر اللقاء روبيرتو كامبوس نيتو، نائب رئيس مجلس إدارة «نوبنك»؛ وجيليرمي لاغو، الرئيس المالي لشركة نو القابضة ورئيس مجلس إدارة نو المكسيك.