قصف لأطراف بلدة الجبين ومنطقة البطيشية وطيرحرفا وقصف مدفعي لأطراف الناقورة

استهدف القصف المدفعي المعادي أطراف بلدة الجبين الجهة الغربية ومنطقة البطيشية واطراف بلدة طيرحرفا. كما نفذت مسيرات معادية غارات تترافق مع قصف مدفعي لأطراف الناقورة.

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