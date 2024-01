فيديو يوثق لحظة الهجوم على زعيم المعارضة في كوريا خلال مؤتمر صحفي

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت شبكة سكاي نيوز مقطع فيديو يوثق لحظة الهجوم على زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، في مدينة بوسان الساحليّة بجنوب شرقي البلاد.

وظهر في الفيديو شاب يحمل سكينا، قبل أن ينقض على زعيم المعارضة خلال مؤتمر صحفي، ويطعنه في رقبته. فيما تم القبض على المعتدي من قبل الحاضرين في عين المكان.

بحسب فرانس برس، نقل زعيم الحزب الديموقراطي الكوري الجنوبي، نُقل إلى مستشفى وهو في كامل وعيه.

ونشرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صورة يظهر فيها السياسي الكوري ممدّدًا على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل.

وكان لي الذي يعد من بين أشهر المعارضين في كوريا الجنوبية قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول في الانتخابات الرئاسيّة عام 2022.

من جهته عبّر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدّثة باسمه كيم سو كيونغ.

وشدّد يون على أنّ "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أيّ ظرف"، وفقا لفرانس برس.

كان زعيم المعارضة لي عاملا سابقا في مصنع وتعرّض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة. لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.

تجنّب السياسي الكوري الاعتقال في سبتمبر عندما رفضت محكمة طلب احتجازه موقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.

وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.

